Звезда популярного сериала "Папик", участница «Танцев со звездами» Дарья Петрожицкая поделилась новыми кадрами со съемок ситкома «Дикие»

Как сообщает Politeka.net, Дарья Петрожицкая снимается в очередном комедийном проекте студии «Квартал 95». В сериале актриса будет перевоплощаться в десятки образов. У себя в Инстаграм красотка часто делится кадрами, на которых позирует с разным цветом волос.

В этот раз Петрожицкая предстала в форме проводницы. Девушка примеряла парик с необычной женской стрижкой. На фото она улыбалась, демонстрируя свою невероятную улыбку.

«Прекрасного дня. Фото #дикие ох как же я их жду», - подписала снимок звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.

«Прекрасный образ», «Боже мой, какая красивая», «Любой образ к лицу», «Дашенька, ты прекрасна. Люблю твоё творчество. Каждый твой образ — это наше восхищение тобой и твоим талантом», «Боже) Не узнала сразу)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Петрожицкая перевоплотилась в копию звезды «Друзей»: яркое фото.

Как сообщала Politeka, Петрожицкая очаровала образом с блестками на лице: "Наконец-то могу показать...".

Также Politeka писала, что Петрожицкая в нежном топе удивила кадром с выступления: "Боже, какая ты нереальная!".