Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька вразила яскравим образом
Як повідомляє Politeka.net, 30-річна Петрожицька сьогодні знаходиться на піку своєї популярності. За її плечима роль в успішному серіалі, участь в "Танцях з зірками", "Голосі країни" і шоу пародій "Ліпсінк батл". При цьому Даша продовжує зніматися в кіно, оскільки за останній рік стала однією з найбільш затребуваних актрис в Україні.
Зараз Петрожицька зайнята на зйомках комедійного серіалу «Дикі». При цьому, вона веде свій блог в Instagram, де радує шанувальників свіжими фото.
Цього разу артистка зробила репост фото, на якому її порівняли з героїнею серіалу «Друзі» Фібі. Виявилося, що у Петрожицької є така ж шуба, як у персонажа серіалу. І в цілому, вона трохи схожа на неї.
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"Я тут дивилася "Друзів", і коли дійшла до цієї серії, зрозуміла, що цей лук мені щось нагадує",- підписала колаж фанатка.
Нагадаємо, що Дашу Петрожицьку в майці-алкоголічці не впізнали після перевтілення:"мати моя жінка".
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