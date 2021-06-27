Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька вразила яскравим образом

Як повідомляє Politeka.net, 30-річна Петрожицька сьогодні знаходиться на піку своєї популярності. За її плечима роль в успішному серіалі, участь в "Танцях з зірками", "Голосі країни" і шоу пародій "Ліпсінк батл". При цьому Даша продовжує зніматися в кіно, оскільки за останній рік стала однією з найбільш затребуваних актрис в Україні.

Зараз Петрожицька зайнята на зйомках комедійного серіалу «Дикі». При цьому, вона веде свій блог в Instagram, де радує шанувальників свіжими фото.

Цього разу артистка зробила репост фото, на якому її порівняли з героїнею серіалу «Друзі» Фібі. Виявилося, що у Петрожицької є така ж шуба, як у персонажа серіалу. І в цілому, вона трохи схожа на неї.

"Я тут дивилася "Друзів", і коли дійшла до цієї серії, зрозуміла, що цей лук мені щось нагадує",- підписала колаж фанатка.

Нагадаємо, що Дашу Петрожицьку в майці-алкоголічці не впізнали після перевтілення:"мати моя жінка".

Як повідомляла Politeka, Дашу Петрожицьку сильно зістарили заради зйомок, красномовні кадри: "Училка".

Також Politeka писала, що Даша Петрожицька повторила стиль Єлизавети ІІ, в мережі оцінили: "Знімайтеся більше!".