Зірка українського серіалу "папік" Дар'я Петрожицька здивувала новим фото з виступу
Як повідомляє Politeka.net, Дар'я Петрожицька стала популярною не так давно. Після участі в різних популярних шоу вона є однією з найвідоміших актрис на українському телебаченні. Як відомо, дівчина прославилася завдяки ролі в серіалі"папік".
Зараз дівчина знялася в проекті "Дикі" і бере участь в зйомках нового фільму.
В Instagram дівчина поділилася новим фото з виступу. Як відомо, Дарина так само брала участь у проекті "Голос країни" і у неї є кавер-група "Дичка". Саме з виступу зі своєї кавер-групи дівчина виклала фото. Ніжний відвертий образ вразив підписників Дар'ї.
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"Нереально красива", "Краща", "Боже, яка ти нереальна! сходжу з розуму просто", " Даша ти найкраща, зауваж!", "Круто, Дичка!", "Ти неймовірна!"- коментують користувачі Мережі.
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