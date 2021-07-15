Зірка українського серіалу "папік" Дар'я Петрожицька здивувала новим фото з виступу

Як повідомляє Politeka.net, Дар'я Петрожицька стала популярною не так давно. Після участі в різних популярних шоу вона є однією з найвідоміших актрис на українському телебаченні. Як відомо, дівчина прославилася завдяки ролі в серіалі"папік".

Зараз дівчина знялася в проекті "Дикі" і бере участь в зйомках нового фільму.

В Instagram дівчина поділилася новим фото з виступу. Як відомо, Дарина так само брала участь у проекті "Голос країни" і у неї є кавер-група "Дичка". Саме з виступу зі своєї кавер-групи дівчина виклала фото. Ніжний відвертий образ вразив підписників Дар'ї.

"Нереально красива", "Краща", "Боже, яка ти нереальна! сходжу з розуму просто", " Даша ти найкраща, зауваж!", "Круто, Дичка!", "Ти неймовірна!"- коментують користувачі Мережі.

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