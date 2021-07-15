Звезда украинского сериала "Папик" Дарья Петрожицкая удивила новым фото с выступления
Как сообщает Politeka.net, Дарья Петрожицкая стала популярной не так давно. После участия в разных популярных шоу она является одной из самых известных актрис на украинском телевидении. Как известно, девушка прославилась благодаря роли в сериале "Папик".
Сейчас девушка снялась в проекте "Дикие" и принимает участие в съемках нового фильма.
В Инстаграм девушка поделилась новым фото с выступления. Как известно, Дарья так же принимала участие в проекте "Голос країни" и у неё есть кавер-группа "Дичка". Именно с выступления со своей кавер-группы девушка выложила фото. Нежный откровенный образ впечатлил подписчиков Дарьи.
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"Нереально красивая", "Лучшая", "Боже, какая ты нереальная! схожу с ума просто", "Даша ты лучшая, заметь!", "Круто, Дичка!", "Ты невероятная!" - комментируют пользователи сети.
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