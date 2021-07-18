Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, що знялася в серіалі "Папік", вразила зовнішністю з незвичним макіяжем

Дар'я Петрожицька здатна перевтілюватися в різних героїнь, достатньо попрацювати над нею стилістам, повідомляє Politeka.net.

У своєму Instagram артистка часто ділиться кадрами, на яких постає в найцікавіших образах. Так, цього разу Дар'я позувала з незвичним макіяжем з блискітками. Очі були підкреслені синім кольором, а губи - "сріблом". Доповнили образ різні аксесуари.

Дарина нагадувала міфічного персонажа.

"Нарешті можу показати вам цю красу 🦋 довго чекала і тепер ділюся 💙 ... Я тут як казковий метелик🦋 🌟", - написала актриса.

За годину публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Вау😍 😍 😍 😍 😍 😍", " ну таке...", "Богиня", "Ляяя яка 😍 😍", " немає слів... 🚀🚀", "Вау🔥🔥🔥🔥, краса 😍😍😍😍, Дашуля тобі дуже личить 🔥😍😘", "Вау😍😍", "Королева краси 😍😍😍😍", "дуже незвичайний образ ❤️", "Здрастуйте Дар'я ❤️Ви чудова актриса", "І знову шикарно😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Дар'я Петрожицька стала популярною після участі в різних популярних шоу, а зараз вона вважається однією з найвідоміших актрис на українському телебаченні.

Нагадаємо, Петрожицька з "Папіка" повністю змінила зовнішність, тепер можна не впізнати

Як повідомляє Politeka.net, Петрожицька з "Папіка" перетворилася на копію зірки " друзів»

Також Politeka писала, що Петрожицька з "Папіка" вразила виглядом з синім волоссям і татуюваннями