Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, що знялася в серіалі "Папік", вразила зовнішністю з незвичним макіяжем
Дар'я Петрожицька здатна перевтілюватися в різних героїнь, достатньо попрацювати над нею стилістам, повідомляє Politeka.net.
У своєму Instagram артистка часто ділиться кадрами, на яких постає в найцікавіших образах. Так, цього разу Дар'я позувала з незвичним макіяжем з блискітками. Очі були підкреслені синім кольором, а губи - "сріблом". Доповнили образ різні аксесуари.
Дарина нагадувала міфічного персонажа.
"Нарешті можу показати вам цю красу 🦋 довго чекала і тепер ділюся 💙 ... Я тут як казковий метелик🦋 🌟", - написала актриса.
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За годину публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.
"Вау😍 😍 😍 😍 😍 😍", " ну таке...", "Богиня", "Ляяя яка 😍 😍", " немає слів... 🚀🚀", "Вау🔥🔥🔥🔥, краса 😍😍😍😍, Дашуля тобі дуже личить 🔥😍😘", "Вау😍😍", "Королева краси 😍😍😍😍", "дуже незвичайний образ ❤️", "Здрастуйте Дар'я ❤️Ви чудова актриса", "І знову шикарно😍😍😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Дар'я Петрожицька стала популярною після участі в різних популярних шоу, а зараз вона вважається однією з найвідоміших актрис на українському телебаченні.
Нагадаємо, Петрожицька з "Папіка" повністю змінила зовнішність, тепер можна не впізнати
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