Героиня популярного сериала "Папик", участница "Танцев со звездами" Дарья Петрожицкая поделилась кадрами с фотосессии

Как пишет Politeka.net, 30-летняя популярная финалистка проекта "Голос страны", которая прославилась благодаря роли Лизы в комедийном сериале "Папик", часто делится с фанатами подробностями личной жизни в своем Instagram. Так, на этот раз актриса опубликовала серию фотографий с фотосессии на Воздвиженке.

"А вот и плод нашего творчества с @anastasiiaivanova_official @nailuna и @insta_cafe_insta 🤍 И это только первая партия 🥰 Всем прекрасного дня и нежности 🤍 🤍 🤍", - написала актриса.

Для фотосессии Дарья выбрала короткое белое платье с поясом, босоножки и белую шляпу, а образ дополнила украшениями и солнцезащитными очками.

Поклонникам актрисы очень понравился внешний вид Петрожицкой, они написали много комплиментов.

"Солнечная такая ☀️💛 "," Боже мой, это шедевр","Так красиво 😍😍"," Красотка 🔥🔥🔥 "," Божественная 😍😍😍 ","Платье волшебное 😍 очень идет тебе)"," вау вау красотка 😍 ","Ай, Дашка, хороша, чертовка!", - пишут пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что звезда "папика" Петрожицкая заворожила образом с блестками на лице: "наконец-то могу показать...".

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