Зірка популярного серіалу "Папік", учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька поділилася новими кадрами зі зйомок ситкому «Дикі»
Як повідомляє Politeka.net, Дар'я Петрожицька знімається в черговому комедійному проекті студії «Квартал 95». У серіалі актриса буде перевтілюватися в десятки образів. У себе в Instagram красуня часто ділиться кадрами, на яких позує з різним кольором волосся.
Цього разу Петрожицька постала у формі провідниці. Дівчина приміряла перуку з незвичайною жіночою стрижкою. На фото вона посміхалася, демонструючи свою неймовірну посмішку.
"Прекрасного дня. Фото #Дикі ох як же я їх чекаю", - підписала знімок зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.
"Прекрасний образ", "Боже мій, яка красива", "Будь-який образ до лиця", "Дашенька, ти прекрасна. Люблю твою творчість. Кожен твій образ-це наше захоплення тобою і твоїм талантом", "Боже) не впізнала відразу)", - пишуть користувачі Мережі.
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