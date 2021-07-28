Зірка популярного серіалу "Папік", учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька поділилася новими кадрами зі зйомок ситкому «Дикі»

Як повідомляє Politeka.net, Дар'я Петрожицька знімається в черговому комедійному проекті студії «Квартал 95». У серіалі актриса буде перевтілюватися в десятки образів. У себе в Instagram красуня часто ділиться кадрами, на яких позує з різним кольором волосся.

Цього разу Петрожицька постала у формі провідниці. Дівчина приміряла перуку з незвичайною жіночою стрижкою. На фото вона посміхалася, демонструючи свою неймовірну посмішку.

"Прекрасного дня. Фото #Дикі ох як же я їх чекаю", - підписала знімок зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.

"Прекрасний образ", "Боже мій, яка красива", "Будь-який образ до лиця", "Дашенька, ти прекрасна. Люблю твою творчість. Кожен твій образ-це наше захоплення тобою і твоїм талантом", "Боже) не впізнала відразу)", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Петрожицька перевтілилася в копію зірки "Друзів": яскраве фото.

Як повідомляла Politeka, Петрожицька зачарувала образом з блискітками на обличчі: "нарешті можу показати...".

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