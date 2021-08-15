Украинская актриса, звезда "Папика" и участница "Танцев со звездами" Дарья Петрожицкая показала, как развлекается на съемках

Как пишет Politeka.net, после выхода на телеэкраны «Папика», а также участия Петрожицкой в ряде популярных проектов, ее узнаваемость серьезно выросла. Сегодня актриса является очень востребованной, ее зовут на съемки и в различные проекты.

У себя в Инстаграм Даша опубликовала видео, на котором пыталась спрятать шлепки коллеги на крыше вагончика для переодевания.

«Шалость удалась», - подписала видео звезда.

На втором видео другие коллеги подсказывали Петрожицкой, как лучше спрятать тапки. В итоге звезда приклеила их скотчем к стенке вагончика.

«Это месть Дмитрию Белякину», - подписала видео Петрожицкая.

«Это гениально. Но ты понимаешь, надо что бы он хоть немножко поискал», - слышались на фоне подсказки других актеров.

Отметим, что Дмитрий Белякин – это украинский актер, который снимается с Петрожицкой в новом проекте «Джек и Лондон».

Напомним, что Даша Петрожицкая впечатлила видом в парике и форме проводницы: «Дашенька, ты…».

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