Героїня популярного серіалу "Папік", учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька поділилася кадрами з фотосесії

Як пише Politeka.net, 30-річна популярна фіналістка проєкту "Голос країни", яка прославилася завдяки ролі Лізи у комедійному серіалі "Папік", часто ділиться з фанатами подробицями особистого життя у своєму Instagram. Так, цього разу акторка опублікувала серію світлин з фотосесії на Воздвиженці.

"А ось і плід нашої творчості з @anastasiiaivanova_official @nailuna і @insta_cafe_insta 🤍 І це тільки перша партія 🥰 Всім прекрасного дня і ніжності 🤍 🤍 🤍", - написала акторка.

Для фотосесії Дар’я обрала коротке біле плаття з поясом, босоніжки та білу шляпу, а образ доповнила прикрасами та сонцезахисними окулярами.

Шанувальникам акторки дуже сподобався зовнішній вигляд Петрожицької, вони написали багато компліментів.

"Сонячна така ☀️💛 ", "Боже мій, це шедевр", " Так красиво😍😍", "Красотка🔥🔥🔥", " Божественна😍😍😍", "Плаття чарівне 😍 дуже йде тобі)", "вау вау красотка😍",""Ай, Дашка, хороша, чортівка!", - пишуть користувачі мережі.

Раніше Politeka писала, що зірка "Папіка" Петрожицька заворожила образом з блискітками на обличчі: "Нарешті можу показати...".

Нагадаємо, що Петрожицька з "Папіка" перетворилася на копію зірки "Друзів": показове фото.

А ще Politeka повідомляла, що Петрожицьку з "Папіка" сильно зістарили заради зйомок, красномовні кадри: "Училка".