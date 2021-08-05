Відома актриса Дар'я Петрожицька показала результати фотосесії в незвичайному стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, заїзду серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька часто радує своїх шанувальників яскравими фото в своєму мікроблозі в Instagram.

Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі чарівними фото, на яких продемонструвала свій новий стиль елегантної леді. На знімках, які були зроблені на прогулянці по Києву, Дарина позує в приталеній чорній сукні з перловими бретельками. Свій образ вона доповнила бежевим піджаком, капелюшком і шпильками в тон, а в руках тримає маленьку сумочку.

У підписі до фотографій Петрожицька написала: "А ось і третій образ. Спасибі Вам за ці образи і фото. Всім чудесного дня". Шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи актрису компліментами: "Тану від твоєї краси", "Нереально красива", "Красуня", "Прекрасна", "Краща", "Очманілі фото", "Витончено і жіночно", "Класний образ", "Як вам личить цей образ, красуня!", "Заворожує", "На вас так класичний одяг красиво сидить".

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