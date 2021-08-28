Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая призналась в чувствах в социальных сетях

Как передает Politeka.net, Дарья Петрожицкая является популярной актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своему участию в сериале "Папик", где играла Лизу. Также, стоит отметить, что у неё есть своя группа, где она солирует. На данный момент девушка участвовала в 18 кинопроектах. Дарья активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.

На этот раз актриса поделилась новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм. На снимке Дарья сидит посреди Коростишевского каньона. Сейчас идет съемка сериала "Дикие", где участвует актриса.

"Я люблю свою работу. Не только потому, что просто люблю, а и за то, что иногда, благодаря съемке, можно попасть туда, где давно хотела побывать Место уже банальное и все там были, но я нет. Всем прекрасного дня", заявила Дарья Петрожицкая.

Поклонники засыпали девушку комплиментами в комментариях: "Какая красотка", "Какая ты хорошая", "Наша улыбашка", "Лучшая", "Красотка, я тебя обожаю!".

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