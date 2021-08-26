Известная актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась благодаря сериалу «Папик» и участию в шоу «Голос страны», показала необычную татуировку

Как передает Politeka.net, 30-летняя актриса опубликовала у себя в Инстаграм свежее фото. Красотка, которая сейчас занята на съемках комедийного сериала «Дикие», сняла себя крупным планом засветив не только идеальное лицо, но и необычную татуировку. На руке у звезды красовался рисунок в виде молнии. Известно, что это не единственный рисунок на теле артистки.

В комментариях ей оставили множество приятных отзывов.

«Остановите планету я выйду. Это незаконно с каждым днём становиться всё краше и моложе. В чём секрет?», «Очень красивая», «Зая такая», «Солнце», «Красотка», «Лучшая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Петрожицкая в последнее время является одной из самых востребованных украинских звезд. Она успела засветиться в таких популярных шоу как «Танцы со звездами» и «Липсинк батл».

Напомним, что Петрожицкая в мини устроила фотосессию посреди улицы: "Ай, Дашка, хороша".

Как сообщала Politeka, Петрожицкая поиздевалась над коллегами-актерами, фото: «Это месть».

Также Politeka писала, что Петрожицкая в обтягивающем платье показала новый стиль: "Таю от твоей красоты".