Українська актриса, зірка "Папіка" і учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька показала, як розважається на зйомках
Як пише Politeka.net, після виходу на телеекрани «Папіка», а також участі Петрожицької в ряді популярних проектів, її впізнаваність серйозно зросла. Сьогодні актриса є дуже затребуваною, її звуть на зйомки і в різні проекти.
У себе в Instagram Даша опублікувала відео, на якому намагалася заховати шльопанці колеги на даху вагончика для переодягання.
"Витівка вдалася", - підписала відео зірка.
На другому відео інші колеги підказували Петрожицькій, як краще заховати капці. У підсумку зірка приклеїла їх скотчем до стінки вагончика.
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"Це помста Дмитру Белякіну", - підписала відео Петрожицька.
"Це геніально. Але ти розумієш, треба що б він хоч трошки пошукав", - чулися на тлі підказки інших акторів.
Зазначимо, що Дмитро Бєлякін – це український актор, який знімається з Петрожицькою в новому проекті «Джек і Лондон».
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