Відома актриса Дар'я Петрожицька, яка прославилася завдяки серіалу «Папік» та участі в шоу «Голос країни», показала незвичайне татуювання

Як передає Politeka.net, 30-річна актриса опублікувала у себе в Instagram свіже фото. Красуня, яка зараз зайнята на зйомках комедійного серіалу «Дикі», зняла себе крупним планом засвітивши не тільки ідеальне обличчя, але і незвичайне татуювання. На руці у зірки красувався малюнок у вигляді блискавки. Відомо, що це не єдиний малюнок на тілі артистки.

У коментарях їй залишили безліч приємних відгуків.

"Зупиніть планету я вийду. Це незаконно з кожним днем ставати все красивіше і молодше. У чому секрет?", "Дуже красива", «Зая така», «Сонце», «красуня», "Краща", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Петрожицька останнім часом є однією з найбільш затребуваних українських зірок. Вона встигла засвітитися в таких популярних шоу як "Танці з зірками" і "Ліпсінк батл".

Нагадаємо, що Петрожицька в міні влаштувала фотосесію посеред вулиці:"Ай, Дашка, хороша".

Як повідомляла Politeka, Петрожицька познущалася над колегами-акторами, фото: «Це помста».

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