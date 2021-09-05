Украинская актриса Дарья Петрожицкая показала кадры со съемок нового украинского сериала

Как передает Politeka.net, фото и видео актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Петрожицкая прославилась как комедийная актриса после того, как сыграла в сериале «папик». Также звезда участвовала во многих телепроектах» 1 + 1", что серьезно подняло ее популярность среди украинцев.

В новом посте актриса рассказала о завершении съемок еще одного сериала.

«Вот и досняли мы #джекилондон. Спасибо всем!!! Было весело, иногда даже слишком 🐶 прощай Даша-ветеринар. Сегодня шапка», - написала она.

На фото Петрожицкая запечатлена с главными героями - бульмастифом Морганом и Дмитрием Белякиным, а также Остапом Ступкой и Еленой Яблочной, которые сыграли ее кинородителей.

Кадры умилили пользователей Сети.

«Даша красотка», «Ждём новинку 🙌😍❤ Люблю собак и улыбку Даши», «Собака тоже хорошенькая, как и вы», «Какие бусинки», - пишут в комментариях.

Напомним, что Петрожицкая засветила тату в оригинальном месте: «В чем секрет?».

Как сообщала Politeka, Петрожицкая показала нового маленького друга: «Вот такие бывают…».

Также Politeka писала, что Петрожицкая показала, где работает: "Можно попасть туда…".