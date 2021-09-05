Украинская актриса Дарья Петрожицкая показала кадры со съемок нового украинского сериала
Как передает Politeka.net, фото и видео актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Петрожицкая прославилась как комедийная актриса после того, как сыграла в сериале «папик». Также звезда участвовала во многих телепроектах» 1 + 1", что серьезно подняло ее популярность среди украинцев.
В новом посте актриса рассказала о завершении съемок еще одного сериала.
«Вот и досняли мы #джекилондон. Спасибо всем!!! Было весело, иногда даже слишком 🐶 прощай Даша-ветеринар. Сегодня шапка», - написала она.
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На фото Петрожицкая запечатлена с главными героями - бульмастифом Морганом и Дмитрием Белякиным, а также Остапом Ступкой и Еленой Яблочной, которые сыграли ее кинородителей.
Кадры умилили пользователей Сети.
«Даша красотка», «Ждём новинку 🙌😍❤ Люблю собак и улыбку Даши», «Собака тоже хорошенькая, как и вы», «Какие бусинки», - пишут в комментариях.
Напомним, что Петрожицкая засветила тату в оригинальном месте: «В чем секрет?».
Как сообщала Politeka, Петрожицкая показала нового маленького друга: «Вот такие бывают…».
Также Politeka писала, что Петрожицкая показала, где работает: "Можно попасть туда…".