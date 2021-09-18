Украинская актриса Даша Петрожицкая, звезда "Папика", показала себя на съемках нового сериала

Как пишет Politeka.net, актриса Дарья Петрожицкая стала популярной украинской актрисой. Красотка недавно получила звание Заслуженной артистки Украины. Даша активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новых фото красотка показала, как проходят съемки нового сериала "Джек и Лондон". Петрожицкая в проекте снялась в качестве ветеринара.

"Моя Даша глазами Артема Гвоздкова", - написала красотка.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Скорее бы премьера", "Солнышко", "3-е фото классное. С собакой", "Даша как всегда", "Бомбезно", "Очень красивая и лучезарная улыбка".

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