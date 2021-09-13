Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, снявшаяся в сериале "Папик", получила новое звание, удивив украинцев

Популярная артистка, которая снялась в сериалах студии "Квартал 95" теперь отмечена новым званием, сообщает Politeka.net.

Так, 11 сентября в День украинского кино Президент Украины Владимир Зеленский раздал награды за личный вклад в развитие киноискусства, творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.

Свои награды получили 85-летняя Нина Антонова - звание "Народной артистки Украины"; 61-летний Станислав Боклан - орден "За заслуги" III степени; Ольга Сумская - орден княгини Ольги III степени; актер и телеведущий Юрий Горбунов - орден "За заслуги" III степени.

Также среди награжденных оказалась и Дарья Петрожицкая, теперь она - Заслуженная артистка Украины. В Сети по-разному отреагировали на такое решение власти, некоторых это даже "взбесило".

В частности, под постом официальной группы "Світське Життя" в Ютуб написали следующее:

"Скоро в университете будут давать заслуженный артист. Смешно, это обесценивает награду", "За какие такие заслуги? Кто-то всю жизнь пашет и нечего, а она в одном сериале снялась и ей заслуженную", "Люблю Петрожицкую, люблю ее игру в фильмах, кажется, что и человек она хорошая ... Но Заслуженного актера еще рановато!", "Ну конечно, сериал-то студии квартал 95, за съёмки в таком и народного дать не грех", "Папик постарался...".

Отметим, Дарья Петрожицкая снялась в сериалах "Квартал 95": "Папик", "Мышеловка для кота" и других.

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