Украинская актриса Дарья Петрожицкая покорила новым образом

Как передает Politeka.net, Петрожицкая прославилась как комедийная актриса после того, как сыграла в сериале «Папик». Также звезда участвовала во многих телепроектах «1+1», что серьезно подняло ее популярность среди украинцев. Сегодня звезда является одной из самых востребованных украинских актрис.

На свежих фото 30-летняя Петрожицкая предстала в образе голливудской красотки. При этом на фото звезда выглядела грустно и, одновременно, обворожительно.

«Вот и лето прошло...но! Нас ждёт золотая осень. На фото я грустная, только для образа. Знаю, что в основном всем нравится когда я улыбаюсь,но @maya_maksi видит меня так, и мне это нравится!) Фото для моего любимого @kryolan_ua», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Как всегда невероятно», «Хоть, и на фото ты грустная, но очень красивая», «Самая лучшая актриса», «В любом виде лучшая!», «Шикарная съемка», «Фэшн», «Вы великолепны», «Очень красивая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Петрожицкая засветила тату в оригинальном месте: «В чем секрет?».

Как сообщала Politeka, Петрожицкая показала нового маленького друга: «Вот такие бывают…».

Также Politeka писала, что Петрожицкая показала, где работает: "Можно попасть туда…".