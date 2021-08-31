Відома актриса і співачка Дар'я Петрожицька зачарувала кадрами зі зйомок нового проекту

Як пише Politeka.net, актриса прославилася завдяки серіалу "Папік" та участі у вокальному шоу "Голос країни". Також вона встигла засвітитися в декількох шоу на телеканалі «1+1». Зараз кар'єра актриси на піку, тому її графік дуже насичений.

Судячи з Instagram 30-річної зірки, вона знімається відразу в декількох картинах. На свіжих відео Даша показала, з ким їй доводиться працювати на знімальному майданчику фільму «Джек і Лондон». В руках у актриси сиділа маленька собачка, яка дуже боялася і озиралася по сторонах.

"Ось такі бувають партнери по майданчику. Полохливі трошки. Трясеться. Але такі хороші", - зазначила актриса, тримаючи в руках собаку.

Додамо, що останнім часом Петрожицька також активно знімається в серіалі «Дикі», де приміряє на себе різноманітні образи. За словами актриси, їй дуже подобається експериментувати із зовнішністю і перевтілюватися в різних героїнь.

Нагадаємо, що Даша Петрожицька познущалася над колегами на зйомках, красномовні фото.

А ще Politeka писала, що Петрожицька показала незвичайне місце роботи:"можна потрапити туди...".

Також Politeka повідомляла, що Петрожицька показала татуювання в несподіваному місці: фото.