Украинская актриса Дарья Петрожицкая публично обратилась к своей бывшей сопернице

Как пишет Politeka.net, 30-летняя Петрожицкая прославилась после съемок в популярном сериале «Папик». Позже актриса приняла участие в «Голосе страны», «Танцах со звездами», а также в шоу пародий «Липсинк Батл». Сегодня Петрожицкая – одна из самых востребованных актрис, которую зовут участвовать в разных проектах.

На свежем фото звезда опубликовала совместный снимок с украинской певицей Лидой Ли, которая была ее соперницей в 10 сезоне шоу «Голос страны». Актриса крепко обнимала певицу, искренне улыбаясь. Судя по фото, оно было сделано на проекте «Танцы со звездами», где принимает участие Лида. Девушки позировали в невероятно красивых светлых платьях.

Петрожицкая сопроводила фото трогательной подписью, поздравив Лиду Ли с днем рождения.

«С твоим днем, прекрасная Лида Ли! Радуюсь за тебя! Всегда», - подписала фото звезда.

Отметим, что Даша Петрожицкая, как и Лида Ли смогли прославиться после участия в "Голосе", продолжив принимать участие в проектах "1+1".

Напомним, что Петрожицкая показала фото со съемок нового сериала: что известно.

Как сообщала Politeka, Петрожицкая внезапно показала «сына»: «Вы так похожи».

Также Politeka писала, что Петрожицкая с Сергеем Мельником вместе появились на известном шоу: «Боже мой…».