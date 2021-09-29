Украинская актриса Дарья Петрожицкая публично обратилась к своей бывшей сопернице
Как пишет Politeka.net, 30-летняя Петрожицкая прославилась после съемок в популярном сериале «Папик». Позже актриса приняла участие в «Голосе страны», «Танцах со звездами», а также в шоу пародий «Липсинк Батл». Сегодня Петрожицкая – одна из самых востребованных актрис, которую зовут участвовать в разных проектах.
На свежем фото звезда опубликовала совместный снимок с украинской певицей Лидой Ли, которая была ее соперницей в 10 сезоне шоу «Голос страны». Актриса крепко обнимала певицу, искренне улыбаясь. Судя по фото, оно было сделано на проекте «Танцы со звездами», где принимает участие Лида. Девушки позировали в невероятно красивых светлых платьях.
Петрожицкая сопроводила фото трогательной подписью, поздравив Лиду Ли с днем рождения.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Дикусар сделал признание после эфира "Танців з зірками", зацепив экс-партнершу Сумскую: "За твои слова..."
"Мастер Шеф" Клопотенко затмил мужчин на "Холостячке", впечатлив Огневич своим уловом: "Это мечта"
Евгения Власова ошеломила желанием уйти из "Танців з зірками" после конфликта: "Ничего не держит"
Решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала"
«С твоим днем, прекрасная Лида Ли! Радуюсь за тебя! Всегда», - подписала фото звезда.
Отметим, что Даша Петрожицкая, как и Лида Ли смогли прославиться после участия в "Голосе", продолжив принимать участие в проектах "1+1".
Напомним, что Петрожицкая показала фото со съемок нового сериала: что известно.
Как сообщала Politeka, Петрожицкая внезапно показала «сына»: «Вы так похожи».
Также Politeka писала, что Петрожицкая с Сергеем Мельником вместе появились на известном шоу: «Боже мой…».