Зірка "Папіка", українська актриса Дар'я Петрожицька, яка нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України, повернулася на "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, 30-річна Дар'я Петрожицька брала участь у минулому сезоні танцювального шоу. Судді ставили їй низькі оцінки, а глядачі з ефіру в ефір рятували її. У підсумку красуня прийняла рішення покинути проект, поступившись своїм місцем Ользі Фреймут.

Як пізніше зізнавалася Петрожицька в інтерв'ю, вона жахливо втомлювалася і фізично не справлялася зі зйомками і участю в проекті.

Втім, це не завадило їй повернутися на головний паркет країни. У себе в Instagram Петрожицька опублікувала відео, засвітившись біля знімального павільйону.

"Всім привіт. І, боже мій, куди ж я прийшла. Ну що, до зустрічі", - звернулася задоволена актриса до шанувальників.

Також Даша засвітилася на зйомках шоу з екс-«Холостяком» Сергієм Мельником, який також брав участь у проекті. Разом вони будуть підтримувати нових учасників у "золотій кімнаті".

Нагадаємо, що Даша Петрожицька заінтригувала фотографією, зробленою в подорожі: "Виглядає, як фотошпалери...".

Як повідомляла Politeka, Петрожицька показала яскраві фото зі зйомок серіалу:"Даша як завжди".

Також Politeka писала, що Петрожицька розсердила публіку новим званням: "Папік постарався...".