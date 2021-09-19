Зірка "Папіка", українська актриса Дар'я Петрожицька, яка нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України, повернулася на "Танці з зірками"
Як пише Politeka.net, 30-річна Дар'я Петрожицька брала участь у минулому сезоні танцювального шоу. Судді ставили їй низькі оцінки, а глядачі з ефіру в ефір рятували її. У підсумку красуня прийняла рішення покинути проект, поступившись своїм місцем Ользі Фреймут.
Як пізніше зізнавалася Петрожицька в інтерв'ю, вона жахливо втомлювалася і фізично не справлялася зі зйомками і участю в проекті.
Втім, це не завадило їй повернутися на головний паркет країни. У себе в Instagram Петрожицька опублікувала відео, засвітившись біля знімального павільйону.
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
23-річний водій перетворив весілля на трагедію, влетівши в натовп біля ресторану: кадри НП на Запоріжчині
Джамалу підкосила хвороба: співачка звернулася до українців перед новим ефіром "Танців з зірками"
З Поляковою сталася біда прямо на концерті, довелося викликати лікаря: "Буде колоти..."
Відома співачка вибовкала таємницю Олега Винника про його сімейний статус: "Беріть приклад"
"Всім привіт. І, боже мій, куди ж я прийшла. Ну що, до зустрічі", - звернулася задоволена актриса до шанувальників.
Також Даша засвітилася на зйомках шоу з екс-«Холостяком» Сергієм Мельником, який також брав участь у проекті. Разом вони будуть підтримувати нових учасників у "золотій кімнаті".
Нагадаємо, що Даша Петрожицька заінтригувала фотографією, зробленою в подорожі: "Виглядає, як фотошпалери...".
Як повідомляла Politeka, Петрожицька показала яскраві фото зі зйомок серіалу:"Даша як завжди".
Також Politeka писала, що Петрожицька розсердила публіку новим званням: "Папік постарався...".