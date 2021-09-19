Звезда «Папика», украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая недавно получила звание заслуженной артистки Украины, вернулась на «Танцы со звездами»
Как пишет Politeka.net, 30-летняя Дарья Петрожицкая принимала участие в прошлом сезоне танцевального шоу. Судьи ставили ей низкие оценки, а зрители из эфира в эфир спасали ее. В итоге красотка приняла решение покинуть проект, уступив свое место Ольге Фреймут.
Как позже признавалась Петрожицкая в интервью, она ужасно уставала и физически не справлялась со съемками и участием в проекте.
Впрочем, это не помешало ей вернуться на главный паркет страны. У себя в Инстаграм Петрожицкая опубликовала видео, засветившись возле съемочного павильона.
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«Всем привет. И, боже мой, куда же я пришла. Ну что, до встречи», - обратилась довольная актриса к поклонникам.
Также Даша засветилась на съемках шоу с экс-«Холостяком» Сергеем Мельником, который также принимал участие в проекте. Вместе они будут поддерживать новых участников в «золотой комнате».
Напомним, что Даша Петрожицкая заинтриговала фотографией, сделанной в путешествии: «Выглядит, как фотообои…».
Как сообщала Politeka, Петрожицкая показала яркие фото со съемок сериала: "Даша как всегда".
Также Politeka писала, что Петрожицкая рассердила публику новым званием: "Папик постарался...".