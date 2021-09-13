Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, яка знялася в серіалі "Папік", отримала нове звання, здивувавши українців

Популярна артистка, яка знялася в серіалах студії "Квартал 95" тепер відзначена новим званням, повідомляє Politeka.net.

Так, 11 вересня у День українського кіно Президент України Володимир Зеленський роздав нагороди за особистий внесок у розвиток кіномистецтва, творчі досягнення та високу професійну майстерність.

Свої нагороди отримали 85-річна Ніна Антонова - звання "Народної артистки України"; 61-річний Станіслав Боклан - орден "За заслуги" III ступеня; Ольга Сумська - орден княгині Ольги III ступеня; актор і телеведучий Юрій Горбунов - орден "За заслуги" III ступінь.

Також серед нагороджених виявилася і Дарина Петрожицька, тепер вона - Заслужена артистка України. У Мережі по-різному відреагували на таке рішення влади, деяких це навіть "розлютило".

Зокрема, під постом офіційної групи "Світське Життя" в Ютуб написали наступне:

"Скоро в університеті даватимуть заслужений артист. Смішно, це знецінює нагороду", " за які такі заслуги? Хтось все життя паше і нічого, а вона в одному серіалі знялася і їй заслужену", "Люблю Петрожицьку, люблю її гру у фільмах, здається, що і людина вона хороша ... Але заслуженого актора ще зарано!", "Ну звичайно, серіал-то студії квартал 95, за зйомки в такому і народного дати не гріх", " Папік постарався...".

Зазначимо, Дарина Петрожицька знялася в серіалах "Квартал 95": "Папік", "Мишоловка для кота" та інших.

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