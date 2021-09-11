Українська актриса, фіналістка шоу "Голос країни" Дар'я Петрожицька показала фото з подорожі

Як передає Politeka.net, нове фото 30-річна актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Петрожицька прославилася як комедійна актриса після того, як зіграла в серіалі «папік». Також зірка брала участь у багатьох телепроектах» 1 + 1", що серйозно підняло її популярність серед українців. Зараз за її блогом в Instagram стежать 318 тисяч фоловерів, яких зірка не забуває радувати новими кадрами.

Так, у новому пості Петрожицька поділилася кадром з подорожі.

"Виглядає, як фотошпалери, але це не вони", - йдеться в повідомленні зірки.

Судячи з позначки геолокації, фото зроблено в німецькому Гамбурзі.

"Яка ви красива і щаслива«,» виглядає дуже красиво«,» Нереально«,» красуня«,» клас«,» яка красива", - писали в коментарях.

Нагадаємо, крім ролей в кіно і театрі, а також участі у вокальному шоу, восени 2020 Дар'я Петрожицька брала участь в четвертому сезоні телевізійного шоу «Танці з зірками».

Нагадаємо, що Петрожицька засвітила тату в оригінальному місці: "у чому секрет?».

Як повідомляла Politeka, Петрожицька показала нового маленького друга:»ось такі бувають...".

Також Politeka писала, що зірка "папіка" Петрожицька засвітила закулісся нового серіалу з чарівним колегою: "які намистинки"