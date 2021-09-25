Актриса Даша Петрожицька, яка прославилася завдяки серіалу "Папік", засвітила фото зі зйомок нового проекту
Як пише Politeka.net, сьогодні Петрожицька є однією з найбільш затребуваних актрис. Після участі в низці популярних проектів і шоу у неї зібралася пристойна армія шанувальників, яка чекає виходу серіалів з її участю.
На свіжому фото 30-річна актриса показала свого кіношного сина. Вона міцно обіймала маленького хлопчика і виглядала дуже щасливою. В якому проекті Даша грає з хлопчиком вона не уточнила.
"Ще одна рубрика в моїй інсті #кіномать або #кіносин", - підписала фото зірка.
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У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
"Даша, це занадто милі фотки", "Божечки мої, наймиліше, що я бачила", "Гриша прекрасний. Поцілуй його від мене як зустрінетеся", "намистинки", "Ви так схожі", "Цікаво буде подивитися", "краще і миліше фото за сьогодні не знайти", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Даша Петрожицька розсердила публіку отриманим державним званням: "папік постарався...".
Ще Politeka писала, що Петрожицька з Мельником засвітилася на популярному шоу: "Боже мій...".
Також Politeka повідомляла, що Петрожицька показала фото зі зйомок нового серіалу:"Даша як завжди".