Актриса Даша Петрожицька, яка прославилася завдяки серіалу "Папік", засвітила фото зі зйомок нового проекту

Як пише Politeka.net, сьогодні Петрожицька є однією з найбільш затребуваних актрис. Після участі в низці популярних проектів і шоу у неї зібралася пристойна армія шанувальників, яка чекає виходу серіалів з її участю.

На свіжому фото 30-річна актриса показала свого кіношного сина. Вона міцно обіймала маленького хлопчика і виглядала дуже щасливою. В якому проекті Даша грає з хлопчиком вона не уточнила.

"Ще одна рубрика в моїй інсті #кіномать або #кіносин", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Даша, це занадто милі фотки", "Божечки мої, наймиліше, що я бачила", "Гриша прекрасний. Поцілуй його від мене як зустрінетеся", "намистинки", "Ви так схожі", "Цікаво буде подивитися", "краще і миліше фото за сьогодні не знайти", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Даша Петрожицька розсердила публіку отриманим державним званням: "папік постарався...".

Ще Politeka писала, що Петрожицька з Мельником засвітилася на популярному шоу: "Боже мій...".

Також Politeka повідомляла, що Петрожицька показала фото зі зйомок нового серіалу:"Даша як завжди".