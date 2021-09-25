Актриса Даша Петрожицкая, которая прославилась благодаря сериалу "Папик", засветила фото со съемок нового проекта

Как пишет Politeka.net, сегодня Петрожицкая является одной из самых востребованных актрис. После участия в ряде популярных проектов и шоу у нее собралась приличная армия поклонников, которая ждет выхода сериалов с ее участием.

На свежем фото 30-летняя актриса показала своего киношного сына. Она крепко обнимала маленького мальчика и выглядела очень счастливой. В каком проекте Даша играет с мальчиком она не уточнила.

«Ещё одна рубрика в моей инсте #киномать или #киносын», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Даша, это слишком милые фотки», «Божечки мои, самое милое, что я видела», «Гриша прекрасный. Поцелуй его от меня как встретитесь», «Бусинки», «Вы так похожи», «Интересно будет посмотреть», «Лучше и милее фото за сегодня не найти», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Даша Петрожицкая рассердила украинцев полученным государственным званием: "Папик постарался...".

Еще Politeka писала, что Петрожицкая с Мельником засветилась на популярном шоу: «Боже мой…».

Также Politeka сообщала, что Петрожицкая показала фото со съемок нового сериала: "Даша как всегда".