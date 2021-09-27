Українська співачка Ліда Лі вразила новим образом без чубчика і фірмового каре

Як відомо, Ліда Лі почала свою кар'єру в якості бек-вокалістки у Дмитра Монатика. Пізніше вона довела свій талант на одному з музичних шоу і стала сольною співачкою, продюсуванням якої зайнявся Монатик. Нещодавно вони припинили співпрацю, проте Ліда має намір продовжувати розвиватися як виконавиця.

Зараз артистка бере участь у проекті «Танці з зірками». За час шоу їй довелося приміряти вже кілька нових образів. На нових кадрах в своєму Instagram Ліда Лі вирішила продемонструвати поблизу зачіску, яка вразила її шанувальників в недавньому епізоді шоу.

Так, Ліда Лі вирішила відмовитися від свого фірмового каре з чубчиком на користь довгих тонких кісок з додаванням білих пасом.

Фанати співачки оцінили її перетворення по достоїнству.

"БЛІН ВАУ! цей образ любов", "ці коси", "думав зараз Кавер на Кобру заграє", "небезпечні знайомі незнайомці, коли кобра закохана, вона не спить", - пишуть люди.

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