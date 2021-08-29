Украинская певица Лида Ли, которую продюсировал Дмитрия Монатик, показала новый образ, порадовав фанатов
Как пишет Politeka.net, Лида Ли изначально работала бэк-вокалисткой у Монатика. После этого красотка появилась на талант-шоу, а потом Дмитрий взялся за раскрутку артистки, став ее продюсером. Но долго сотрудничество не продолжалось и Монатик в итоге объявил, что прекращает работу с Лидой Ли и Нино Басилая. Сейчас Лида Ли активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото, которое красотка опубликовала в Инстаграм, певица появилась в мини-шортиках и интересной кокфточке с открытой спиной. Девушка стояла у машины с открытой дверью, развернувшись спиной.
"Жизнь в режиме don’t stop? Или давай просто покатаемся..?", - написала Лида Ли.
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Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красиво, огонь", "Вы шикарная", "Давайте просто покатаемся или покаемся", "Красоточка", "Сапоги хорошо, но мне кажется с этим прикид не в тему".
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