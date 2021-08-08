Украинская певица Лида Ли, которая была подопечной Дмитрия Монатика, показала себя в смелых образах

Как пишет Politeka.net, Лида Ли сначала была бэк-вокалисткой Монатика. После этого девушка пошла на шоу талантов и в итоге Дмитрий стал продюсировать красотку. Но недавно Монатик опубликовал пост о том, что прекращает сотрудничество с Лидой Ли и второй молодой певицей. Но красотка не перестала творить, а т акже активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Лида показать в нескольких образах. Красотка показа несколько образов с пиджаками, а также платьями с эффектными декольте.

"Такая летняя, яркая серия к нашей фотосессии. Ну что, битва образов, какой же вам больше нравится?? 1, 2, 3, 4, 5?", - написала Лида под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Все", "Круто", "Вау", "Огонь".

Напомним, хамешанная в разводе Дзидзьо Цибульская сошлась в модной битве с экс-подопечной Монатика

А еще Politeka писала, что экс-подопечная Монатика в штанах со смелыми вырезами отожгла на съемках "Співають всі"

Также Politeka сообщала, что Никитюк с подопечной Монатика померились фигурками в узких купальниках



