Украинская певица Лида Ли, которая была подопечной Дмитрия Монатика, показала себя в смелых образах
Как пишет Politeka.net, Лида Ли сначала была бэк-вокалисткой Монатика. После этого девушка пошла на шоу талантов и в итоге Дмитрий стал продюсировать красотку. Но недавно Монатик опубликовал пост о том, что прекращает сотрудничество с Лидой Ли и второй молодой певицей. Но красотка не перестала творить, а т акже активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Лида показать в нескольких образах. Красотка показа несколько образов с пиджаками, а также платьями с эффектными декольте.
"Такая летняя, яркая серия к нашей фотосессии. Ну что, битва образов, какой же вам больше нравится?? 1, 2, 3, 4, 5?", - написала Лида под фото.
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Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Все", "Круто", "Вау", "Огонь".
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