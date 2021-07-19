Украинская певица Лида Ли, которую продюсировал Дмитрий Монатик, устроила эффектные танцы

Как пишет Politeka.net, Лида Ли изначально была бэк-вокалисткой у Дмитрия. После этого красотка решила попробовать себя на шоу талантов, а в итоге Монатик занимался раскруткой певицы. Девушка даже была признана "Открытием года" по версии YUNA 2021. Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где делится самым интересным.

На новых кадрах Лида показалась в стильном пиджаке, топе и штанах с вырезами. Красотка пустилась в пляс на фоне яркой стены, демонстрируя роскошные изгибы.

Кадры получились очень зажигательными и интересными. Видео опубликовала официальная страничка Співають всі в ТикТок, откуда сделала репост Лида на свою страничку.

"Ух, как горячо. Огонь. 21 июля, премьера мегашоу Співають всі на канале Украина", - написано под видео в ТикТок.

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