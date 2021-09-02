Украинская певица Лида Ли, которую некоторое время продюсировал Дмитрий Монатик, засветилась в компании известного блогера
Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотки появилось совместное фото со скандальным блогером и телеведущим Алексеем Дурневым. Судя по фото, певица участвовала в съемках одного из проектов Дурнева. На съемки она пришла в джинсах и яркой красной блузе. Дурнев приобнял красотку и заворожено смотрел на нее. На его лице расплылась улыбка.
«Очень неожиданно, но вышел «Дурнев ищет парня» с моим участием! Всем веселого просмотра», - подписала фото звезда.
В комментариях поклонники не смогли сдержать радостных возгласов, оставив молодой звезде массу приятных комплиментов.
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«Ну, наконец-то», «А чё он так смотрит?! Ааа?!», «Отличная пара была бы», «Лида у Лёши - выпуск которого я так ждала. Ура», «Вы такие классные», «А вы очень похожи», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Лида Ли в штанах с необычными вырезами зажгла на съемках "Співають всі": "Ух, как горячо".
Как сообщала Politeka, Лида Ли в коротких шортах показала, как выглядят идеальные ноги: "Шикарная".
Также Politeka писала, что Лида Ли очаровала размерами декольте в красивых нарядах: "Битва образов".