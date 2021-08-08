Українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною Дмитра Монатіка, показала себе в сміливих образах

Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку була бек-вокалісткою Монатіка. Після цього дівчина пішла на шоу талантів і в підсумку Дмитро став продюсувати красуню. Але нещодавно Монатік опублікував пост про те, що припиняє співпрацю з Лідою Лі і другою молодою співачкою. Але красуня не перестала творити, а т акже активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Ліда показати в декількох образах. Красуня показу кілька образів з піджаками, а також сукнями з ефектними декольте.

"Така літня, яскрава серія до нашої фотосесії. Ну що, битва образів, який же вам більше подобається?? 1, 2, 3, 4, 5?",- написала Ліда під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Все"," Круто"," Вау","Вогонь".

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