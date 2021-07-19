Українська співачка Ліда Лі, яку продюсував Дмитро Монатік, влаштувала ефектні танці
Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку була бек-вокалісткою у Дмитра. Після цього красуня вирішила спробувати себе на шоу талантів, а в підсумку Монатік займався розкруткою співачки. Дівчина навіть була визнана "Відкриттям року" за версією YUNA 2021. Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.
На нових кадрах Ліда здалася в стильному піджаку, топі і штанях з вирізами. Красуня пустилася в танок на тлі яскравої стіни, демонструючи розкішні вигини.
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Кадри вийшли дуже запальними і цікавими. Відео опублікувала офіційна сторінка Співають всі в Тікток, звідки зробила репост Ліда на свою сторінку.
"Ух, як гаряче. Вогонь. 21 липня, прем'єра мегашоу Співають всі на каналі Україна", - написано під відео в Тікток.
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