Українська співачка Ліда Лі, яку продюсував Дмитро Монатік, влаштувала ефектні танці

Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку була бек-вокалісткою у Дмитра. Після цього красуня вирішила спробувати себе на шоу талантів, а в підсумку Монатік займався розкруткою співачки. Дівчина навіть була визнана "Відкриттям року" за версією YUNA 2021. Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

На нових кадрах Ліда здалася в стильному піджаку, топі і штанях з вирізами. Красуня пустилася в танок на тлі яскравої стіни, демонструючи розкішні вигини.

Кадри вийшли дуже запальними і цікавими. Відео опублікувала офіційна сторінка Співають всі в Тікток, звідки зробила репост Ліда на свою сторінку.

"Ух, як гаряче. Вогонь. 21 липня, прем'єра мегашоу Співають всі на каналі Україна", - написано під відео в Тікток.

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