Українська співачка Ліда Лі, яку продюсував Дмитра Монатік, показала новий образ, порадувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку працювала бек-вокалісткою у Монатіка. Після цього красуня з'явилася на талант-шоу, а потім Дмитро взявся за розкрутку артистки, ставши її продюсером. Але довго співпраця не тривала і Монатік в підсумку оголосив, що припиняє роботу з Лідою Лі і Ніно Басилая. Зараз Ліда Лі активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке красуня опублікувала в Instagram, співачка з'явилася в міні-шортиках і цікавій кокетці з відкритою спиною. Дівчина стояла біля машини з відкритими дверима, розвернувшись спиною.
"Життя в режимі don't stop? Або давай просто покатаємося..?",- написала Ліда Лі.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Красиво, вогонь", "ви шикарна", "Давайте просто покатаємося або покаємося", "Красоточка", "чоботи добре, але мені здається з цим прикид не в тему".
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