Украинская певица Лида Ли, бывшая подопечная Дмитрия Монатика, ответила на вопросы
Как пишет Politeka.net, Лида Ли изначально работала у Дмитрия в качестве бэк-вокалистки. После этого певица проявила себя на талант-шоу, а потом Монатик занялся продюсерством артистки. Но недавно Дмитрий решил прекратить сотрудничество, но Лида продолжает заниматься карьерой.
Певица также активно ведет социальные сети, продвигая свое творчество. В этот раз Лида решила дать интервью, ответив на вопросы.
"В сфере шоу-бизнеса ходят слухи о том, что у тебя есть спонсор. Как ты реагируешь на подобные домыслы?", -был задан вопрос.
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"Круто. Это приятно. Меня никто не спонсирует и особенно сейчас все что происходит в моей жизни, мы все делаем усилиями тех людей, которые сейчас пришли на помощь и помогают это делать", - сказала Лида.
Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали комментарии:
"Ты крутая Лида!...заметил тебя на голосе..и слежу..", "Вау, продолжение", "Красивая".
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