Украинская певица Лида Ли впечатлила новым образом без челки и фирменного каре

Как известно, Лида Ли начала свою карьеру в качестве бэк-вокалистки у Дмитрия Монатика. Позже она доказала свой талант на одном из музыкальных шоу и стала сольной певицей, продюсированием которой занялся Монатик. Недавно они прекратили сотрудничество, однако Лида намерена продолжать развиваться как исполнительница.

Сейчас артистка участвует в проекте «Танці з зірками». За время шоу ей пришлось примерить уже несколько новых образов. На новых кадрах в своем Инстаграм Лида Ли решила продемонстрировать вблизи прическу, которая впечатлила ее поклонников в недавнем эпизоде шоу.

Так, Лида Ли решила отказаться от своего фирменного каре с челкой в пользу длинных тонких косичек с добавлением белых прядей.

Фанаты певицы оценили ее преображение по достоинству.

"БЛИН ВАУ! этот образ любовь", "Эти косы", "Думал сейчас Кавер на Кобру Заиграет", "опасные знакомые незнакомцы, когда кобра влюблена, она не спит", - пишут люди.

Напомним, экс-подопечная Монатика рассказала о спонсоре в шоу-бизнесе.

Как сообщала Politeka, экс-подопечная Монатика заворожила известного красавца, кадры говорят сами за себя.

Также Politeka писала, что экс-подопечная Монатика в мини-шортиках показала, как выглядят идеальные ножки.