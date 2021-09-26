Українська співачка Ліда Лі, колишня підопічна Дмитра Монатіка, відповіла на запитання

Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку працювала у Дмитра в якості бек-вокалістки. Після цього співачка проявила себе на талант-шоу, а потім Монатік зайнявся продюсерством артистки. Але нещодавно Дмитро вирішив припинити співпрацю, але Ліда продовжує займатися кар'єрою.

Співачка також активно веде соціальні мережі, просуваючи свою творчість. Цього разу Ліда вирішила дати інтерв'ю, відповівши на питання.

"У сфері шоу-бізнесу ходять чутки про те, що у тебе є спонсор. Як ти реагуєш на подібні домисли?",- було поставлено питання.

"Круто. Це приємно. Мене ніхто не спонсорує і особливо зараз все що відбувається в моєму житті, ми все робимо зусиллями тих людей, які зараз прийшли на допомогу і допомагають це робити", - сказала Ліда.

Фанати подивилися ролик сотні разів і написали коментарі:

"Ти крута Ліда!...помітив тебе на Голосі..і стежу..", "Вау, продовження", "красива".

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