Українська співачка Ліда Лі, яку деякий час продюсував Дмитро Монатік, засвітилася в компанії відомого блогера
Як передає Politeka.net, в Instagram красуні з'явилося спільне фото зі скандальним блогером і телеведучим Олексієм Дурнєвим. Судячи з фото, співачка брала участь в зйомках одного з проектів Дурнєва. На зйомки вона прийшла в джинсах і яскравій червоній блузі. Дурнєв обняв красуню і заворожено дивився на неї. На його обличчі розпливлася посмішка.
"Дуже несподівано, але вийшов "Дурнєв шукає хлопця" з моєю участю! Всім веселого перегляду", - підписала фото зірка.
У коментарях шанувальники не змогли стримати радісних вигуків, залишивши молодій зірці масу приємних компліментів.
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"Ну, нарешті", "А чого Він так дивиться?! Ааа?!", "Відмінна пара була б", "Ліда у Льоші - випуск якого я так чекала. Ура", «ви такі класні», "а ви дуже схожі", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ліда Лі в штанях з незвичайними вирізами запалила на зйомках "Співають всі": "Ух, як гаряче".
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