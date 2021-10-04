Супруга певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева похвасталась умением создать уют где угодно
В своем новом посте в Инстаграм жена Монатика опубликовала фото, сделанное в подъезде, передает Politeka.net. Ирина позировала напротив лифта в розовом свитере, голубых джинсах и бежевом плаще, показав крупным планом "растение", оказавшееся искусственным.
"Озеленяемся☘️☘️", - сообщила она.
"Обожаю растения в подъезде😍 Добавляют тепла и уюта) Но больше нравятся живые цветы)", - прокомментировала пост одна из пользовательниц.
Внучка Софии Ротару в белом платье засветилась с женихом-миллионером из списка Forbes: кадры
Потапа и его экс-жену Горовую вызвали в школу из-за инцидента с сыном: "Нас начали бить..."
Переход на зимнее время в Украине: когда и в какую сторону нужно перевести стрелки
Ксения Мишина показала с кем живет после разрыва с Эллертом: "Я люблю тебя"
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
Сотни подписчиков поставили "лайки": фото оценил даже муж Нади Дорофеевой певец Владимир Дантес.
Отметим, в начале этого года стало известно, что Монатик приобрел элитное жилье в Киеве, его соседями в небоскребе-новостройке должны были стать известные политики и другие звезды.
Квартира находится в Новопечерских Липках. Один квадратный метр в этом жилом комплексе стоит 70 000 гривен, самая бюджетная однокомнатная квартира обойдется владельцу почти в 4 миллиона гривен.
Напомним, жена Монатика в разлетающейся юбке покорила Лилию Ребрик новым образом.
Как сообщала Politeka, жена Монатика одна вывела детей на прогулку и удивила честным признанием
Также Politeka писала, что Монатик с женой показали, как развлекаются на заграничном курорте, кадры: "Шикарные"