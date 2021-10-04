Супруга певца Дмитрия Монатика Ирина Демичева похвасталась умением создать уют где угодно

В своем новом посте в Инстаграм жена Монатика опубликовала фото, сделанное в подъезде, передает Politeka.net. Ирина позировала напротив лифта в розовом свитере, голубых джинсах и бежевом плаще, показав крупным планом "растение", оказавшееся искусственным.

"Озеленяемся☘️☘️", - сообщила она.

"Обожаю растения в подъезде😍 Добавляют тепла и уюта) Но больше нравятся живые цветы)", - прокомментировала пост одна из пользовательниц.

Сотни подписчиков поставили "лайки": фото оценил даже муж Нади Дорофеевой певец Владимир Дантес.

Отметим, в начале этого года стало известно, что Монатик приобрел элитное жилье в Киеве, его соседями в небоскребе-новостройке должны были стать известные политики и другие звезды.

Квартира находится в Новопечерских Липках. Один квадратный метр в этом жилом комплексе стоит 70 000 гривен, самая бюджетная однокомнатная квартира обойдется владельцу почти в 4 миллиона гривен.

Напомним, жена Монатика в разлетающейся юбке покорила Лилию Ребрик новым образом.

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