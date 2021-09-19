Дмитрий Монатик вместе с супругой Ириной отправился на отдых в Черногорию после Италии

Как пишет Politeka.net, Ирина и Дмитрий Монатик уже некоторое время путешествуют по Европе. Сразу парочка отправилась в Италию, где посетила Милан и самое глубоководное озеро Европы - Комо. После этого Монатики поехали на отдых в Черногорию. Ирина решила поделится в Инстаграм, как проводит время на заграничном курорте.

На новом фото красотка показалась в футболке и шортиках. Красотка позировала на фоне гор, улыбаясь и наслаждаясь погодой.

"Жить каждый миг сейчас... ярко", - написала Ирина в публикации.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Шикарное", "Круто".

Дмитрий тоже опубликовал снимки. Парочка была в большой компании, позируя у моря. На других снимках Монатик был сам и с Ириной.

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