"Все так и есть"

Жена Дмитрия Монатика сделала признание о том, что их детям иногда не хватает отца

Ирина Монатик поделилась искренним постом на своей странице в Инстаграм. Как известно, она – не только супруга, но и директор Монатика. Пара воспитывает двоих сыновей – пятилетнего Даниила и четырехлетнего Платона. Родители стараются как можно больше времени проводить с детьми, и время от времени показывают их в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, в новом посте Ирина показала, как гуляет с мальчиками на открытом воздухе в солнечный день. При этом она призналась, что прогулка вышла бы еще лучше, если бы с ними был Дмитрий.

«Красивая осень в Киеве, для полного счастья нужен только Дима, но собственным примером как важно найти дело жизни и очень много работать и давать работу огромной команде и дарить радость людям…Все так и есть», - откровенно рассказала Ирина.

На снимках она с мальчиками выглядит счастливой.

Подписчики Монатик ответили на ее пост.

«Красивые», «Классные», «Для папы лучшая поддержка – семья», «Какие фотки шикарные смотреть приятно», «Какие бусинки», - пишут люди.

Напомним, жена Монатика в разлетающейся юбке покорила Лилию Ребрик новым образом.

Как сообщала Politeka, Монатик похвастался красавицей-женой в легком наряде на курорте.

Также Politeka писала, что жена Монатика показала увлечение маленьких сыновей, Дантес в восторге.