Жена популярного украинского пения Дмитрия Монатика Ирина показала, чем восхищаются их сыновья

Как пишет Politeka.net, известный украинский певец Дмитрий Монатик и его жена Ирина (девичья фамилия Демичева) уже много лет живут в счастливом браке и воспитывают двух сыновей – Платона и Данила.

Ранее звездная чета не делилась личными фотографиями с детьми, однако сейчас Ирина часто публикует фотографии и видео с сыновьями. На этот раз жена Монатика показала, как Платон и Данил играют в бадминтон.

"Наша гордость ☀️наши птенчики🐥🐥 стараются🎾🎾 очень благодарю супер терпеливых тренеров 🙏🏾❤️‍🔥 ", - написала Ирина Монатик.

Муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес написал комментарий под видео.

"Ааааа!!!! Я не могуууу😍😍 Даня на таком ответственном всё делает, красавчик!!! А Платоха чисто на кайфе выполняет, обожаааю🥰 ", - написал певец.

Поклонники звездной пары также написали комментарии.

"Красавчики 😍🔥❤️ ", " какие крутые❤️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ удачи мальчишкам ❤️❤️❤️", "класс 🔥 ", " Круто !! Молодцы! Спорт с самого детства - это отличная школа и правильные ориентиры 💪🏼💪🏼", " 🥰🥰🥰🥰ой вообще! Трудяги!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что жена Монатика покрасовалась в кружевном белом платье и захватила Дорофееву: фото.

Напомним, что Монатик с женой показали, как развлекаются на заграничном курорте, кадры: "Шикарные".

A еще Politeka сообщала, что Монатик покинул Украину и устроил жене идеальное свидание, о таком мечтает каждая: "какие вы вспыльчивые".