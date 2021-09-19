Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною відправився на відпочинок в Чорногорію після Італії
Як пише Politeka.net, Ірина та Дмитро Монатік вже деякий час подорожують Європою. Відразу парочка вирушила до Італії, де відвідала Мілан і саме глибоководне озеро Європи - Комо. Після цього Монатікі поїхали на відпочинок в Чорногорію. Ірина вирішила поділиться в Instagram, як проводить час на закордонному курорті.
На новому фото красуня здалася у футболці і шортиках. Красуня позувала на тлі гір, посміхаючись і насолоджуючись погодою.
"Жити кожну мить зараз... яскраво", - написала Ірина в публікації.
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Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:
"Шикарне", "Круто".
Дмитро теж опублікував знімки. Парочка була у великій компанії, позуючи біля моря. На інших знімках Монатік був сам і з Іриною.
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