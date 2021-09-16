Дружина Дмитра Монатіка Ірина показала, як проводить час в Італії

Як пише Politeka.net, Ірина та Дмитро вже довгий час разом. Але раніше Монатік ретельно приховував своє особисте життя. Пара виховує двох синів, про яких нічого не було відомо до 2017 року. Ірина не так публічна, як Дмитро, але теж веде блог в Instagram.

На новому фото красуня позувала біля найглибшого озера в Європі-Комо, яке розташоване біля підніжжя італійських Альп. Ірина була в піджаку, штанях і футболці, стоячи біля огорожі.

"Таке магічне місце-озеро Комо. Навіть коли ллє дощ все одно чудово на душі", - написала красуня.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чарівне місце", "Моя мрія", "красуня", "неймовірні краси", "Прекрасно", " яка ж тут краса тут найпрекрасніший і шикарний вигляд. Іра як же там красиво".

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