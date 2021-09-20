Дружина Заслуженого артиста України Дмитра Монатіка показав незвичайний образ, порадувавши Надю Дорофєєву
Як пише Politeka.net, Ірина Монатік зараз разом з Дмитром відпочиває в Чорногорії. Пара туди вирушила після поїздки до Італії, де вони відвідали озеро Комо, а також столицю світової моди - Мілан. Красуня в Instagram поділилася новим знімком, який зробила на відпочинку.
На новому фото Ірина показала в білій мереживній сукні. Дівчина стояла в ліфті, позуючи перед дзеркалом.
Ірина Горова відразу прокоментувала фотографію, поставивши смайлики" вогонь "і"сердечко".
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Надя Дорофєєва теж залишила коментар, поставивши три смайлика"вогонь".
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Обожнюю тебе, обожнюю цього дизайнера", "Вау", "яке плаття".
Дмитро теж опублікував відео, на якому насолоджувався видом з балкона.
"...і прямо під вії безпеки..." ось вони, прорізаються через хмари...", - написав Монатік.
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