Дружина Заслуженого артиста України Дмитра Монатіка показав незвичайний образ, порадувавши Надю Дорофєєву

Як пише Politeka.net, Ірина Монатік зараз разом з Дмитром відпочиває в Чорногорії. Пара туди вирушила після поїздки до Італії, де вони відвідали озеро Комо, а також столицю світової моди - Мілан. Красуня в Instagram поділилася новим знімком, який зробила на відпочинку.

На новому фото Ірина показала в білій мереживній сукні. Дівчина стояла в ліфті, позуючи перед дзеркалом.

Ірина Горова відразу прокоментувала фотографію, поставивши смайлики" вогонь "і"сердечко".

Надя Дорофєєва теж залишила коментар, поставивши три смайлика"вогонь".

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Обожнюю тебе, обожнюю цього дизайнера", "Вау", "яке плаття".

Дмитро теж опублікував відео, на якому насолоджувався видом з балкона.

"...і прямо під вії безпеки..." ось вони, прорізаються через хмари...", - написав Монатік.

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