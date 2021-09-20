Жена Заслуженного артиста Украины Дмитрия Монатика показал необычный образ, порадовав Надю Дорофееву
Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик сейчас вместе с Дмитрием отдыхает в Черногории. Пара туда отправилась после поездки в Италию, где они посетили озеро Комо, а также столицу мировой моды - Милан. Красотка в Инстаграм поделилась новым снимком, который сделала на отдыхе.
На новом фото Ирина показалаась в белом кружевном платье. Девушка стояла в лифте, позируя перед зеркалом.
Ирина Горовая сразу прокомментировала фотографию, поставив смайлики "огонь" и "сердечко".
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Надя Дорофеева тоже оставила комментарий, поставив три смайлика "огонь".
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Обожаю тебя, обожаю этого дизайнера", "Вау", "Какое платье".
Дмитрий тоже опубликовал видео, на котором наслаждался видом с балкона.
"… и прямо под ресницы безопасности…" вот они, прорезаются через тучи…", - написал Монатик.
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А еще Politeka писала, что Монатик покинул Украину и устроил жене идеальное свидание, о таком мечтает каждая
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