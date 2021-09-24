Известный артист Дмитрий Монатик показал свою красотку-жену Ирину на курорте в Италии

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утвержали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий прославился на всю страну благодаря своей работе.

На этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке - Дмитрий в белом костюме с черными узорами из рубашки и шорт, обнимает свою жену Ирину. Избранница Монатика позирует на камеру в шикарном виде. На ней черный топ, который подчеркивает её формы и длинная красная юбка.

Фанаты засыпали семейную пару приятными словами в комментариях: "Костюм бомба", "Шикарные", "Красивые такие", "Самые лучшие", "Какие классные", "Хорошенькие", "Дмитрий, надо ещё что-то про жену новое спеть Вам, это ж королева", "Очень приятная женщина. Аппетитная. Не суповой набор".

Ранее сообщалось, Потап заговорил о красивом завершении своей карьеры и подколол Монатика: "Тыняется, заслуженого дали"

Также, Монатик покинул Украину и устроил жене идеальное свидание, о таком мечтает каждая: "Какие вы зажигательные"

Politeka рассказывала, жена Монатика выбралась на романтичную прогулку с мужем по Милану, и сделала признание: "Именно с тобой..."