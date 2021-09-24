Жена знаменитого украинского певца Дмитрия Монатика показала жаркий образ, в котором она отправилась гулять на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
Недавно Ирина с мужем проводили время в Италии, наслаждаясь ее архитектурой и атмосферой. Во время этой поездки пара также успела пофотографироваться, чтобы делиться местной красотой с поклонниками.
Так, в новом посте Монатик показала, как прогуливалась в Италии в теплый солнечный день. Одета она была очень легко: на ней была черная майка и летящая красная юбка. Женщина жизнерадостно шагала по роскошному заведению с необычной архитектурой. На ее лице можно было заметить счастливую улыбку.
«Летящей походкой вхожу в выходные», - подписала снимок Ирина.
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На ее пост отреагировала ведущая Лилия Ребрик.
«Сколько лёгкости и свободы! Так держать!», - написала она.
Поклонники Монатик также не смогли пройти мимо.
«Нереальная красота!», «Ярко», «Боже мой, какие сочные цвета. Красотка», «Красивая Ирина в Красивом», «Очень атмосферно», «Огонь», «самая красивая милая», - пишут люди.
Напомним, Монатик похвастался красавицей-женой в легком наряде на курорте.
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