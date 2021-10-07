Украинский певец, судья шоу "Голос країни", Дима Монатик, трогательно поздравил своего сына, Даниила, с днем рождения. Артист разместил в Инстаграм личное видео.
Дима Монатик сейчас считается одним из самых популярных артистов в Украине, пишет Politeka.net. У певца достаточно напряженный график, но он всегда находит время на семью. В своем новом посте Инстаграм звезда поздравил сына с шестилетием.
Певец разместил умилительное видео с сыном, где признается ему в любви. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
В посте певец рассказал, что кадры были сняты, когда малышу было всего четыре года.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Экс-возлюбленный Тины Кароль наконец объявил о свадьбе, как выглядит невеста: "Сюрприз!"
Старшая дочь Оли Поляковой в истерике и слезах обратилась к украинцам: "Поддержите меня"
Горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд: "Царствие небесное, сил тебе дорогая …"
Горбунов нашел себе замену на "Танцях з зірками", кто претендует на роль ведущего: "Можно идти на пенсию"
"Тогда, во время твоего 4-летнего интервью, ты сказал слова, которые я переслушиваю, когда очень тяжело… так бывает. Часто…
Понимаю, видео слишком личное, но сегодня хочу поделиться этим моментом, пообещать тебе и себе сделать все, что в моих силах, чтобы ты никогда не хотел забрать эти слова обратно, чтобы тебе никогда не было за них стыдно", - написал Монатик.
Артист надеется, что когда дети подрастут, они посмотрят это видео и прочитают сообщение.
"Ты — лучший старший брат, которого можно только пожелать. Оставайся таким же всю жизнь!
Люблю вас с Платоном до невозможности сильно", - написал артист.
Напомним, судья "Голосу країни" Монатик решился на экстремальный поступок с длинноволосой красоткой
Также Politeka сообщала, что жена Монатика показала, как украсила собственный подъезд, Дантес не устоял
А еще Politeka писала, что жена Монатика одна вывела детей на прогулку и удивила честным признанием