Жена известного украинского певца Дмитрия Монатика показала, как для нее выглядит осень в компании маленьких сыновей, с которыми она проводит много времени.
Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик поделилась новым постом в Инстаграм.
Осенью многие признаются, что чувствуют себя подавленно, из-за чего возникло всем знакомое явление – осенняя хандра. Однако, судя по новым фото, Ирина таким не страдает.
Она опубликовала целую серию кадров. На первом женщина позировала перед зеркалом в стильном наряде для прогулки и с улыбкой на лице.
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На других фото она показала их с Монатиком сыновей - пятилетнего Даниила и четырехлетнего Платона, а также осенние пейзажи.
«Осенняя хандра у каждого своя», - подписала снимки Ирина.
Ее звездный супруг оставил под постом смайлики в виде сердечек.
Подписчики Ирины также отреагировали на ее пост.
«Какой лук», «Красота», «Иришка, красотка! Это я вам кричала с машины на Городецкого, какие вы замечательные!!», «Что с Платоном на 4-м фото ??))) Или это он плачет?», - пишут люди в комментариях.
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